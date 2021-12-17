SAÜ Rektörü Savaşan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Savaşan, haber kategorisinde Haroon Sabawoon'un " Kabil'den kaçış", yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam" başlıklı fotoğraflarını seçti. Savaşan'ın spor kategorisindeki tercihi ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karesi oldu.

Savaşan, AA'nın bu çalışmasının her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirterek, fotoğrafları seçmeye çalışırken çeken kişinin psikolojisini de düşündüğünü dile getirdi.

Bazı eserlerin fotoğraf sanatı bağlamında bir anlam ifade ettiğine değinen Savaşan, "Fakat aynı zamanda çekildiği ortam da önemli. Seçim yaparken bir yandan fotoğraf kalitesine bakmaya çalıştım ama diğer yandan fotoğrafın taşıdığı anlamı düşünerek oy verdim. Çalışma hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.