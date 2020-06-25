SAÜ Rektörü Prof. Dr. Savaşan'dan YKS mesajı
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SAÜ Rektörü Prof. Dr. Savaşan'dan YKS mesajı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Savaşan'dan YKS mesajı
25.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:53

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Savaşan, yaptığı yazılı açıklamada, sınav öncesi üniversite olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Adayların uzun ve yorucu bir sürecin ardından başarılı olacaklarına inandığını aktaran Savaşan, "Üniversitemizde sınava girmeniz için gerekli tüm tedbirler alınmış durumda. Siz sadece sınavın tadını çıkarın. Başarılı olacaksınız. Biz, Sakarya Üniversitesi olarak başarılı öğrencileri bekliyoruz. Akreditasyonda lider, kalite ödülleri almış, öğrencilerin farklı hedeflerini besleyen modelleri olan bir üniversiteyiz. Sakarya Üniversitesinde zengin bir kampüs hayatı sizleri bekliyor olacak. Eşsiz bir kampüsümüz var. Sektörle entegrasyonu önemsiyoruz. Üniversitemizde lisans hayatınız boyunca sizlerle beraber yol yürüyeceğiz. Sizlerle beraber geleceğimizi, sizin, ülkemizin ve insanlığın geleceğini şekillendireceğiz. Sınavda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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