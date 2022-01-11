SAÜ Rektörü Prof. Dr. Savaşan'dan AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Haberler
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SAÜ Rektörü Prof. Dr. Savaşan'dan AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Savaşan'dan AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret
AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'ndan ajansın çalışmaları hakkında bilgi alan Savaşan, çalışanlara başarı diledi.

Savaşan'ın üniversite faaliyetlerine ilişkin bilgi aktardığı ziyarette, fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Savaşan, Sakarya Üniversitesi Yayınları tarafından hazırlanan kitapları Velioğlu'na hediye etti.

Velioğlu da AA'nın "Türkiye'nin Beyaz Kıta Yolculuğu: Antarktika Seferleri" kitabını Savaşan'a takdim etti.

SAÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aslan'ın da yer aldığı ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri

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