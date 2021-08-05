SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan Aday Öğrencilerle Canlı Yayında Bir Araya Gelecek

Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen SAÜ Doğru Tercih programı bu hafta Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı konuk ediyor.

Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen SAÜ Doğru Tercih programı bu hafta Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı konuk ediyor. Dekanların da katılım sağlayacağı program Sakarya Üniversitesi ve TV264'ün ortak yapımı ile canlı olarak yayınlanacak.

Tercih döneminde aday öğrenciler ile SAÜ Rektörü ve Dekanlarını bir araya getirecek olan program, 05 Ağustos Perşembe (bu akşam) saat 21. 00'de İlahiyat Fakültesi açık alan amfisinde gerçekleştirilecek. Aday Öğrenciler Doğrudan Soru Soracak

Programda Rektör Savaşan, aday öğrencilere Sakarya Üniversitesinin uluslararası standartlardaki eğitimi, üniversitedeki sosyal ve kültürel faaliyetler, öğrencilere sunulan imkanlar ve uzaktan eğitim gibi hususlar hakkında bilgi verecek. Öğrenciler de merak ettikleri konuları Rektör Savaşan ve Dekanlara yüz yüze sorma fırsatı yakalamış olacak.

Program Sakarya Üniversitesi YouTube kanalı ( sakaryauni ) ve TV264'ten canlı olarak yayınlanacak. 41 kez görüntülendi.

Kaynak: Habermetre