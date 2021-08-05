SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan Aday Öğrencilerle Canlı Yayında Bir Araya Gelecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan Aday Öğrencilerle Canlı Yayında Bir Araya Gelecek

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan Aday Öğrencilerle Canlı Yayında Bir Araya Gelecek
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen SAÜ Doğru Tercih programı bu hafta Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı konuk ediyor.

Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen SAÜ Doğru Tercih programı bu hafta Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı konuk ediyor. Dekanların da katılım sağlayacağı program Sakarya Üniversitesi ve TV264'ün ortak yapımı ile canlı olarak yayınlanacak.

Tercih döneminde aday öğrenciler ile SAÜ Rektörü ve Dekanlarını bir araya getirecek olan program, 05 Ağustos Perşembe (bu akşam) saat 21. 00'de İlahiyat Fakültesi açık alan amfisinde gerçekleştirilecek. Aday Öğrenciler Doğrudan Soru Soracak

Programda Rektör Savaşan, aday öğrencilere Sakarya Üniversitesinin uluslararası standartlardaki eğitimi, üniversitedeki sosyal ve kültürel faaliyetler, öğrencilere sunulan imkanlar ve uzaktan eğitim gibi hususlar hakkında bilgi verecek. Öğrenciler de merak ettikleri konuları Rektör Savaşan ve Dekanlara yüz yüze sorma fırsatı yakalamış olacak.

Program Sakarya Üniversitesi YouTube kanalı ( sakaryauni ) ve TV264'ten canlı olarak yayınlanacak. 41 kez görüntülendi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Haydar Aliyev Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Müge Anlı Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Caner Erkin Metin Oktay Rıza Kayaalp Valentin Rosier Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan Aday Öğrencilerle Canlı Yayında Bir Araya Gelecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 15:26:46. #1.15#

title