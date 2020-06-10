SAÜ Psikoloji Bölümü öğrenci alımına başlıyor Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmasına yönelik çalışmaları tamamlanan psikoloji bölümüne Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) onay geldiği bildirildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmasına yönelik çalışmaları tamamlanan psikoloji bölümüne Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) onay geldiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi, yaklaşık 3 yıldır bölüm için sürdürdüğü hazırlık sürecinin sonunda 6 ay önce öğrenci alımı için başvurusunu yaptı.

Psikoloji bölümü, YÖK'ün onay vermesinin ardından YKS 2020 Tercih Kılavuzu'nda yer alarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, dinamik ve alanında başarılı öğretim elemanlarını kadroya kattıklarını belirterek, 3 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi ile bölümün yeni eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başlayacağını bildirdi.

Kontenjanın 60 öğrenci olarak belirlendiğini ve uluslararası öğrenciler için de ayrıca kontenjan ayrılacağını aktaran Daşcıoğlu, "Psikoloji bölümü, sosyal hizmetler, felsefe ve sosyoloji bölümleriyle birbirini tamamlayan bir bölüm olarak tasarlandı. Son yıllarda yükselen ve oldukça ilgi gören bir alan olan psikoloji bölümünü açmakla topluma hizmet görevlerimizi de yerine getirmiş olacağız. Bölümümüzün üniversitemize ve bilim camiasına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Fen Edebiyat Fakültesinin 13 bölümünün Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) akreditasyonuna sahip olduğuna dikkati çeken Daşcıoğlu, psikoloji bölümü için de önümüzdeki yıllarda FEDEK akreditasyonuna yönelik hazırlıklara başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA