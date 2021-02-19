Sau Paulo'nun Yeni Teknik Direktörü Hernan Crespo Oldu

Arjantin ve dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Hernan Crespo, Morumbi'de geçirdiği başarılı dönemin ardından Sao Paulo'nun yeni teknik direktörü oldu. Crespo'nun ilk gününün perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.