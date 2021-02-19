Sau Paulo'nun Yeni Teknik Direktörü Hernan Crespo Oldu
19.02.2021 11:16 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:19
Arjantin ve dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Hernan Crespo, Morumbi'de geçirdiği başarılı dönemin ardından Sao Paulo'nun yeni teknik direktörü oldu. Crespo'nun ilk gününün perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.
Arjantin ve dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Hernan Crespo, Morumbi'de geçirdiği başarılı dönemin ardından Sao Paulo'nun yeni teknik direktörü oldu. Crespo'nun ilk gününün perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout