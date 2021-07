SAÜ'nün Katkılarıyla GESPORT Konferansı Başladı

Sakarya Üniversitesi'nin ortak olduğu Corporate governance in sports organization: A gendered aproach (GESPORT Projesi) Avrupa Birliği Erasmus+ projesi kapsamında 14-16 Temmuz 2021 tarihlerinde organize edilen "the International Conference on Multidisciplinary on Equality and Diversity in...

Sakarya Üniversitesi'nin ortak olduğu Corporate governance in sports organization: A gendered aproach (GESPORT Projesi) Avrupa Birliği Erasmus+ projesi kapsamında 14-16 Temmuz 2021 tarihlerinde organize edilen "the International Conference on Multidisciplinary on Equality and Diversity in Sports (ICMPEDS) 2021" isimli etkinlik bugün başladı.

24 farklı ülkeden 319 katılımcının yer alacağı etkinlikte Türkçe, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce ve İngilizce dillerinde olmak üzere 29 oturumda toplam 150 bildiri sunulacak. Bildiri sahipleri Türkiye, Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bolivya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Slovenya, Finlandiya, Çin, Fransa, ispanya, Yunanistan, Guatemala, Hindistan, İtalya, Jamaika, Meksika, Peru, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Uruguay'dan etkinliğe katılmaktadırlar. Konferans süresince GESPORT Projesi'nin fikri çıktılarının kamuoyuyla paylaşılması için projede geçerli beş dilde farklı oturumlar da organize edilmiştir.

Açılış oturumunda Zaragoza Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gözlemevi Direktörü Dr. Sara ALCÁZAR ORTIZ, Toplumsal Cinsiyet İlişkileri ve Çalışmaları Doktora Programı Koordinatörü Dr. Carmen PEÑA ARDID, Teramo Üniversitesi'nden spor delegesi Luigi MASTRANGELO ve Minho Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Okulu Başkanı Dr. Cláudia SIMÕES, konferansın ve projenin önemini bildiren konuşmalarını yaptı.

Ayrıca İspanya Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı Spor Yüksek Kurulu Eski Başkan Yardımcısı ve Zaragoza Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Nuria GARATACHEA "Public policies on gender equality in sport and the strategic lines in the Higher Sports Council" isimli sunumunu gerçekleştirdi. Sakarya Üniversitesini ve Türkiye'yi temsilen de Doç. Dr. Gonca GÜNGÖR GÖKSU konferans hakkında açıklamalarda bulundu.

ICMPEDS (2021) dünya çapında sporla ilgili farklı alanlarda güncel fikirleri paylaşmak için akademisyenlere, araştırmacılara, uygulayıcılara, sporculara, federasyonların, birliklerin ve spor organizasyonlarının yöneticilerine, profesyonellere ve sporla ilgili olanlara yönelik bir forum niteliğindedir. Konferans, başta spor olmak üzere çeşitli araştırma alanlarında cinsiyet eşitliliğinin uluslararası bir bakış açısıyla ele alınması ve farklı ülkelerdeki konuyla ilgili kişiler tarafından tartışılmasını amaçlıyor.

Ayrıca konferans, çeşitli yöntemleri, bağlamları, kurumsal politikaları, organizasyon yapılarını ve aktörleri (örneğin; sporcular, seyirciler, medya profesyonelleri, spor alanında karar vericiler ve yöneticiler) göz önünde bulundurarak, sporda ve yönetiminde cinsiyet ilişkilerinin haritalandırılmasına odaklanıyor.

Konferansın kapanış konuşması İspanya Kraliyet Can Kurtarma Federasyonu başkan yardımcısı ve Kadınlar ve Can Kurtarma Komisyonunun birinci başkanı Inés GONZÁLEZ DÍAZ tarafından 16 Temmuz 2021 Cuma günü Türkiye saati ile 19: 30'da yapılacak. Inés GONZÁLEZ DÍAZ, kapanış oturumunda " Women and equality: the everlasting back door" isimli çalışmasını katılımcılara sunacak.

Konferans hakkında daha fazla bilgi için https://gesport. unizar. es/tr/international-conference-2021/ adresini ziyaret edilebilirsiniz. 24 kez görüntülendi.

Kaynak: Habermetre