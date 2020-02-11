SAÜ'nün 50. yılı kapsamında spor etkinlikleri kutlanacak
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SAÜ'nün 50. yılı kapsamında spor etkinlikleri kutlanacak

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Sakarya'da Üniversitenin 50'nci Yılı Etkinlikleri" kapsamında spor etkinlikleri düzenlenecek.

11.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:02
SAÜ'nün 50. yılı kapsamında spor etkinlikleri kutlanacak

Üniversitesinde (SAÜ) "Sakarya'da Üniversitenin 50'nci Yılı Etkinlikleri" kapsamında spor etkinlikleri düzenlenecek.


SAÜ Sağlık Kültür ve Dairesi Başkanlığı (SKS) Spor Şube Müdürlüğü tarafından"Sakarya'da Üniversitenin 50'nci Yılı Etkinlikleri" etkinliği düzenlenecek. Futbol turnuvası, her yıl olduğu gibi bu yıl da yine büyük bir heyecana sahne olacak. Bu kapsamda Mart ve Nisan aylarında yapılacak Öğrenci ve Personel ligleri müsabakalarının kayıtları 3 Şubat'ta başladı. SKS Spor Müdürlüğünde yapılacak kayıtlar 25 Şubat'a kadar devam edecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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