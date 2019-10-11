SAÜ Mühendislik Fakültesi Akademik Kurul toplantısı yapıldı

11.10.2019 18:13

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesinin 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıya SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alp ile öğretim üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, Mühendislik Fakültesinin köklü bir fakülte olduğunu ve akreditasyon ile Ar-Ge süreçlerinde öncülük ettiğini söyledi. Sakarya Üniversitesinin 2019 yılı içerisinde almış olduğu 23 dış kaynaklı projenin 9'unun Mühendislik Fakültesi kaynaklı olduğunu belirten Akbulut, sektör derslerin birçoğunun Mühendislik Fakültesi kapsamında açıldığını, şehir, bölge ve ülkenin öncelikli teknolojik alanlarıyla entegrasyonu sağlamayı amaçladıklarını ve bunun Teknokent ile fakülte arasında bir ara yüz oluşturacağını anlattı.



En önemli paydaşlardan birisinin Mühendislik Fakültesi olduğunu söyleyen Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, "Toplam başarılı proje sayısı 185'dir. Bizim hazırlayıp sunduğumuz projelerin yüzde 57'si kabul edildi. Mühendislik Fakültesi bunlardan ağırlıklı olan kısmını oluşturuyor. Teknokent daha çok yazılım mühendisliği ağırlıklıdır. Biz Sakarya Teknokent olarak sadece Sakarya'ya hizmet vermiyoruz. Teknokent'in başarısı aslında Sakarya Üniversitesinin başarısıdır" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA