SAÜ'lü Öğrenciler Tasarım Yarışmasında Finalde
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SAÜ'lü Öğrenciler Tasarım Yarışmasında Finalde

SAÜ'lü Öğrenciler Tasarım Yarışmasında Finalde
Habermetre - Haberler | Toplum

Sektörün en kapsamlı halı tasarım yarışması olan, 7'inci Tasarlayın Dokuyalım Desen Yarışması'nda SAÜ'lü yedi öğrenci ve mezun finale kaldı.

Sektörün en kapsamlı halı tasarım yarışması olan, 7'inci Tasarlayın Dokuyalım Desen Yarışması'nda SAÜ'lü yedi öğrenci ve mezun finale kaldı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAİB) tarafından Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halı Tasarım Derneği iş birliğinde yürütülen Makine Halısı Tasarım Yarışmasında finale gelindi.

Tasarlayın Dokuyalım isimli tasarım yarışmasında finale kalan 20 sanatçının arasında Sakarya Üniversiteli yedi öğrenci ve mezun da bulunuyor. Finale kalan SAÜ'lü Gülcan Kündü, Hasan Çıkmış, Merve Şen, Müberra Deniz, Nimet Nihan Doğan, Yağmur İrem Topkaya ve Feriha Yıldız, Gaziantep'e giderek tasarımlarını firmaların dokuması için görüşmeler yapacaklar.

Dokunmuş halılar 24 Eylül'de jüriye çıkarılarak, derece alanlar belirlenecek.

Yıllardır makine halısı ihracatında dünya lideri olan ülkemizde katma değeri yüksek, özgün ve kaliteli ürünler üretmeyi ve uluslararası rekabet gücünü sürdürmeyi amaçlayan pek çok çalışma yapılıyor. 16 kez görüntülendi.

Kaynak: Habermetre

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