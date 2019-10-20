SAÜ'lü öğrenciler şehri keşfetti

20.10.2019 14:38

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası Birimi tarafından 'Şehri Hissetmek Tanımakla Başlar' sloganıyla düzenlenen hizmet tanıtım gezileri başladı. Bu kapsamda SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu'ndan yaklaşık 50 öğrenci şehrin önemli noktalarını yakından görme şansı elde etti.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası Birimi tarafından 'Şehri Hissetmek Tanımakla Başlar' sloganıyla düzenlenen hizmet tanıtım gezileri başladı. Bu kapsamda Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu'ndan yaklaşık 50 öğrenci, Sakarya'nın farklı noktalarında ziyaretler gerçekleştirerek, şehrin önemli adreslerine temas etme ayrıcalığını yaşadı. Öğrenciler daha sonra AKOM'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile buluştu.



Çözüm Masası Birimi'nden yapılan açıklamada, "Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz hizmet tanıtım gezilerimiz bu yılda devam ediyor. Öğrencilerimizi ilk olarak şehrin önemli kültür sanat yatırımları olan Sakarya Sanat Galerisi, Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi ve Ziya Taşkent Konser Salonu'yla tanıştırdık. Burada şehrimizde kültür ve sanata dair neler gerçekleştirildiğini yakından gören öğrencilerimize Kent Konseyi tarafından mini bir konser verildi. Öğrencilerimiz İstiklal Marşı sırasında asker selamı yaparak Barış Pınarı Harekatına desteklerini ilettiler. Öğrencilerimiz daha sonra Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nde yer alan canlı dostlarımızı beslerken Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde güvenli sürüş eğitimi aldı. Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nda adrenalinin heyecanına ortak olan öğrencilerimiz şehrimizin önemli adreslerine temas etme ayrıcalığı yaşadı. 'Şehri Hissetmek Tanımakla Başlar' sloganıyla gerçekleştirdiğimiz hizmet tanıtım gezilerimiz devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA