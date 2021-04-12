SAÜ'lü milli sporcudan Türkiye şampiyonluğu
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SAÜ'lü milli sporcudan Türkiye şampiyonluğu

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SAÜ'lü milli sporcudan Türkiye şampiyonluğu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Endüstri Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Elif Manisa, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun düzenlediği sezonun ilk triatlon yarışında Genç Kadınlar Türkiye şampiyonu oldu.

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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Endüstri Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Elif Manisa, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun düzenlediği sezonun ilk triatlon yarışında Genç Kadınlar Türkiye şampiyonu oldu.

Endüstri Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi milli triatloncu Elif Manisa, Türkiye Şampiyonu oldu. Pandemi sebebiyle 1 buçuk yıl müsabakalardan uzak kalan Manisa, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun Mersin Yenişehir'de düzenlediği sezonun ilk triatlon yarışında Genç Kadınlar Türkiye şampiyonu oldu. - SAKARYA

SAÜ'lü milli sporcudan Türkiye şampiyonluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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