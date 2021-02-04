SAÜ İletişim Fakültesi'nden AA Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi heyeti, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi heyeti, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

AA'nın Serdivan ilçesindeki ofisine gelen fakülte dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Eskicumalı, Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bostancı ve İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü Araştırma Görevlisi İsmail Kurtuldu, AA Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'na görevinde başarı diledi.

Velioğlu'dan AA'nın çalışmalarına ilişkin bilgi alan heyet, ziyaret sonunda İletişim Fakültesi'nin yayınlarını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek