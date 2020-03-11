SAÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "özel" iş birliği Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen törende, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş tarafından imzalar atıldı.

Protokol kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğini artırmak ve eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda üniversitenin imkan ve deneyimlerinden yararlanması sağlanacak.

Ayrıca, Türkiye'nin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak üzere okul ve kurumların yönetici, öğrenci ile öğretmenlerinde sınai mülkiyet farkındalığını artırmak, bu kurumlarda yürütülen proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerin sınai mülkiyet hakları kapsamında korunmasını sağlamak üzere çalışmalar yürütülmesi de planlanıyor.

Kaynak: AA