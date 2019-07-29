SAÜ ile BİK arasında protokol imzalandı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Basın İlan Kurumu (BİK) arasında resmi reklam protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Rektörlüğü makamında imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, resmi ilan ve reklam yayınlama hakkına haiz Sakarya gazetelerine reklamların BİK aracılığıyla verileceğini söyledi.

Yerel basının kamuoyunu doğru bilgilendirmek gibi önemli bir görevi olduğunu ifade eden Savaşan, yerel basının bu görevi yerine getirmesini temin edecek şeffaf ve doğru bilgi akışını sağlamaya çalıştıklarının altını çizdi.

BİK Sakarya Şube Müdürü Engin Kaşdaş da Savaşan'a hassasiyetinden dolayı teşekkür ederek, "Üniversitemizle imzaladığımız bu protokol yerel basınımız için büyük önem taşımaktadır. Bu protokolün kurumumuza kayıtlı olarak yayın yapan ve yasal sorumluluklarını yerine getirerek kamuoyunu bilgilendiren yerel gazetelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Rektörümüze ve yönetimine bir kez daha teşekkür ediyor, basınımızın her açıdan desteklenerek güçlendirilmesi konusunda kurumlarımız arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından taraflar arasında protokol imzalandı.

Kaynak: AA