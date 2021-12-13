SAÜ Hukuk Fakültesinde "Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı" Konulu Panel

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında "Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı" konulu bir panel gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonunda Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Narbay moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Bulut, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Koca ve Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Alper Işık konuşmacı olarak yer aldılar.

Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Şafak Narbay, "İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 1948'de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesinden bu yana, bildirinin kabul edildiği gün olan 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Böyle anlamlı günler, insan haklarını gündeme taşımanın vesilesi olma bakımından büyün önem arz etmektedir. Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak, bugünü insan hakları üzerine konuşmak için bir fırsat haline getirmeyi arzuladık. Böylelikle bu etkinliği düzenledik" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Narbay, "İnsan hakları, temelini her insanın insan olma bakımından paylaştığı bir onura sahip olduğu ve o onurun zedelenmemesi gerektiği fikrinden almaktadır. Dolayısıyla insan onuru, insan haklarına temel teşkil eder. Her birey insan onuruna sahip olması dolayısıyla insan haklarına sahip olmayı hak etmektedir. İnsan hakları, tek tek her bir ferdin haklarının gözden kaçmamasının, yitip gitmemesinin en büyük güvencesini teşkil etmektedir. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinde hakların güvence altına alınmadığı bir toplumun anayasasının olmadığı ifade edilmiştir. Bu güçlü ifade insan haklarının ne denli önemli olduğunu vurgulamakta ve insan haklarının bir toplumun kurucu unsurlarından biri olduğunu göstermektedir" dedi.

Prof. Dr. Narbay'ın giriş konuşmasının ardından Prof. Dr. Nihat Bulut, masumiyet karinesinin tarihsel kökleri ve kapsamı konusunda bir konuşma yaparak, masumiyet karinesinin diğer karinelerden farklı olarak bütün hukuki süreçlere hakim olan temel bir ilke niteliğinde olduğunu vurguladı. Masumiyet karinesinin modern zamanlar dışında kalan tarihsel süreçlerde de görüldüğünü örneklerle ifade eden Prof. Dr. Bulut, bu ilkeyi tarihsel serencamı çerçevesinde açıkladı.

Ardından Prof. Dr. Mahmut Koca, lekelenmeme hakkının suç şüphesi altında olmayanların soruşturmaya ve yargılamaya tabii tutulmamasını güvence altına aldığını belirterek, devletin yargı eliyle bireyleri kişisel ve toplumsal anlamda telafisi imkansız zararlara uğratmasını engelleyen önemli bir hak olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Koca, konuşmasında masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı ilkelerini ceza hukuku bakış açısından değerlendirdi.

Son olarak, Dr. Öğr. Üyesi Alper Işık, lekelenmeme hakkı bağlamında unutulma hakkı konusu üzerine bilgi aktarımında bulundu. Unutulma hakkının geçmişte yayılan ve kişinin şöhretini zedeleyen doğru bilginin gündemden çıkarılmasını konu edindiğini belirten Işık, bu ilkeyi yakın tarihten örnekler sunarak açıklamakla birlikte gelişen teknoloji araçları bağlamında ele aldı.

Etkinlik, panelistlere katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

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