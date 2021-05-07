SAÜ, Finlandiyalı iş ve strateji simülasyonları geliştirme şirketiyle anlaşmaya vardı
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SAÜ, Finlandiyalı iş ve strateji simülasyonları geliştirme şirketiyle anlaşmaya vardı

SAÜ, Finlandiyalı iş ve strateji simülasyonları geliştirme şirketiyle anlaşmaya vardı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Fakültesi, dünyanın önde gelen iş ve strateji simülasyonları geliştiricisi Finlandiya menşeli Cesim firmasıyla iş birlikteliği için anlaşmaya vardı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Fakültesi, dünyanın önde gelen iş ve strateji simülasyonları geliştiricisi Finlandiya menşeli Cesim firmasıyla iş birlikteliği için anlaşmaya vardı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, web tabanlı online simülasyonlarıyla alanında tanınmış eğitim teknolojisi şirketi Cesim'in, dünyanın en iyi üniversitelerini de kapsayan 500'ün üzerindeki akademik hizmet listesine Sakarya Üniversitesi de dahil oluyor.

Yüksek öğrenim kurumlarında sunulan teorik eğitimi uygulamaya dönüştürme aracı olan iş ve strateji simülasyonları, deneyimsel öğrenme yöntemleri ile öğrencilerin bütünsel düşünme, ticari zeka, stratejik karar alma ve analitik bakış açısı gibi becerilerini geliştirerek, onları iş hayatının gerçek dinamiklerine daha da hazır hale getiriyor.

Uzaktan eğitim kapsamında dijital platformda oynanacak simülasyon oyununda, öğrenciler takımlar halinde birbirleriyle rekabet edecek. Her takımın kendi sanal şirketlerini yöneteceği bu uygulama, ardışık mali yıllar şeklinde oynanacak. Takımlar yönettikleri işletmenin tüm fonksiyonlarıyla ilgili aldıkları kararları sisteme gönderdikten sonra her mali yılın sonunda şirket performanslarının değerlendirildiği analiz seansları gerçekleştirilecek.

Simülasyonun bir takımdaki tüm katılımcılara kendi bireysel kararlarını verebilmesine imkan veren teknolojisi, aynı takımda yer alan öğrencilere önce kendi bakış açılarını ortaya koyma, sonra da takım halinde ortak bir karar seti üzerinde uzlaşma imkanı sağlayacak.

Platform raporlama sistemiyle tüm sonuçları takımlar bazında karşılaştırabilme ve sonraki mali yıllar için stratejileri yeniden kurgulayabilme özelliklerini de barındırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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