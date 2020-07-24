SAÜ Fen Edebiyat Fakültesinde devir teslim Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesinde Dekanlık devir teslim töreni yapıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesinde Dekanlık devir teslim töreni yapıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığında düzenlenen törende 2014 yılından beri dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, görevini Prof. Dr. Necmettin Alkan'a devretti. Törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman, fakülte akademik ve idari personeli de katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA