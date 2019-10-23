SAÜ'den iş insanı Haşim Gürdamar'a fahri doktora

23.10.2019 17:34

Şenpiliç firmasının kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim Gürdamar'a, eğitime katkılarından dolayı Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Senatosunca fahri doktora unvanı verildi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı ve fahri doktora takdim töreninde konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, sadece eğitim alanında değil, sanayi, tarım, turizm ve diğer alanlarda da başarılı olmanın önemide dikkati çekti.

Her konuda başarının hedeflenmesi gerektiğini vurgulayan Nayir, şöyle konuştu:

"Bu başarıda güzel iş birliklerinin önemi var. Üniversitelerimiz yalnızca eğitimdeki başarıyı hedeflemeyecekler aynı zamanda sanayi, ticaret ve turizmle de iç içe olup, onların başarılarını da takip edip o konuda da takdirlerini ortaya koyacaklar. Bizim bu iş birliklerine ihtiyacımız var. Üniversitelerimiz kendi yerleşkeleri içerisinde kalan bir yapıdan sıyrılıp ticaret, sanayi, tarım ve turizm alanıyla içli dışlı olarak onlara yol gösterici olmalı."

Görev yaptığı ilde böyle bir hayırsever çıkmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Nayir, şunları kaydetti:

"Her hafta yaptığım okul ziyaretlerinde öğrencilerimize ümidi, duyguyu, geleceğe ait güveni aşılamaya çalışıyorum. Önünüze hayat değişik engeller çıkarabilir. Siz onu engel olarak görürseniz geri dönersiniz ama onu basamak diye düşünüp üstüne tırmanmaya çalışırsanız siz başarı merdiveninin basamaklarını artırarak daha iyi yerlere gelirsiniz. Haşim Bey'de de aynı şeyi gördük. Küçük yaşta babasını kaybetmesi ve Doğu'nun elektriksiz bir köyünde başlaması belki dezavantaj diye görünüyor ama hayattaki başarılar, dezavantajları avantaja çevirme sanatından geçiyor. Onların her birini birer engel olarak görmemişler, birer basamak olarak görmüşler. İlimize yatırım yapan, istihdam, üretim sağlayan bütün sanayicilerimizi kutlamak istiyorum. Haşim Gürdamar'a tebriklerimi ifade etmek istiyorum."

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da yaptıkları ve planladıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İş adamı Gürdamar'ın Bilgisayar ve Bilişim Fakültesini yaptırmakla kalmadığını, desteğini her zaman sürdürdüğünü, çok sayıda öğrenciye burs verdiğini aktaran Savaşan, "Kendileri başarılı iş adamı kimliğiyle gençlerimiz için örnek bir girişimci, iş adamlarımız için örnek bir hayırseverdir. Eğitime verdiği destekle maddi zenginliğini gönül zenginliğiyle taçlandıran örnek bir şahsiyettir." ifadelerini kullandı.

"Bizim petrolümüz, iyi eğitimli insanımızdır"

Haşim Gürdamar da fahri doktora vererek kendisini onurlandıranlara teşekkür etti.

Tavukçuluk sektörüne nasıl başladığını izleyicilere anlatan Gürdamar, "Her zaman eğitime önem veren bir yatırımcı oldum. Çünkü ben iş hayatına tek sermayesi iyi eğitim olan biri olarak başladım. Bizim petrolümüz, iyi eğitimli insanımızdır. Bugün Türkiye'de her türlü olanak ve fırsat mevcut, bunları değere dönüştürecek insanlar lazım. Çocuklarımız, ailelerin olduğu kadar toplumundur. Onları topluma değer katacak şekilde yetiştirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Savaşan, iş adamı Gürdamar'a cübbesini giydirerek fahri doktora belgesini takdim etti.

Vali Nayir ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da Gürdamar'a şehre katkılarından dolayı hediye verdi.

Kaynak: AA