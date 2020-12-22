SAÜ'den Dünya Arapça Günü dolayısıyla uluslararası online konferans
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

SAÜ'den Dünya Arapça Günü dolayısıyla uluslararası online konferans

22.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:38
SAÜ'den Dünya Arapça Günü dolayısıyla uluslararası online konferans

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından Dünya Arapça Günü dolayısıyla "Arapçayı Niçin ve Nasıl Öğreniriz?" konulu uluslararası panel gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından Dünya Arapça Günü dolayısıyla "Arapçayı Niçin ve Nasıl Öğreniriz?" konulu uluslararası panel gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi Arapça Öğrenci Topluluğunca çevrimiçi düzenlenen Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Şirin'in moderatörlüğünü yaptığı panele, Filistin en-Necah Üniversitesi'nden Dr. Raid Abdurrahim, Ürdün Kasıd Enstitüsü'nden Dr. Halid Ebu Amşe, Ürdün İvan Enstitüsü'nden Halid Beni Umer katıldı.

Araştırma görevlisi Zehra Özbek'in sunumu ile başlayan ve öğretim görevlisi Sümeyye Atıcı tarafından tercüme edilen programda konuşmacılar, Arapça'nın Kur'an-ı Kerim'in dili olması hasebi ile tüm Müslümanlar için önem arz ettiğini belirtti.

Dr. Raid Abdurrahim, dili öğrenirken temel dilbilgisi kurallarının yanı sıra iletişimsel yeterliliğin, öğrenilen dilin kültürüne hakimiyetin de göz ardı edilemeyeceğini vurgulayarak, gerek Kur'an'ı Kerim, gerek lügatlar, gerek Arapça dili üzerine yapılan eserler vasıtası ile bu dilin muhafaza edildiğini ancak Müslümanlar'ın da kendi üzerlerine düşen bireysel sorumlulukların bilincinde olmaları gerektiğini ifade etti.

Arapçanın siyasi, ekonomik ve sosyal sebeplerle son zamanlarda uluslararası boyutta yeniden eski önemini kazanmaya başladığını anlatan Halid Beni Umer, Türkiye ve Türkler açısından Arapça'nın özel konumuna değindi.

Umer, Arapça öğrenen kişinin kıyamete kadar yaşayacak bir dili öğrendiğinin bilincinde olması gerektiğine değinerek, üniversite çağlarının dil öğrenmek için en uygun dönemler olduğunu ve bu dönemdeki kişilerin belli bir süreçten sonra bağımsız olarak dillerini geliştirebileceklerini ifade etti.

Dr. Halid Ebu Amşe de dil öğrenmenin uzun bir yol olduğunu, "Şu kadar saatte şu dili öğretiyoruz" gibi iddiaları gerçekçi bulmadığını aktararak, "Öğrenme sürecinde elektronik değil matbu sözlük kullanmak, öğrenilen dille ilgili bol bol dinleme yapmak dil öğrenme sürecini hızlandıracaktır. Öğrendiğiniz dili kullanırken yaptığınız hatalar öğrenmenin göstergesidir. ifadesini kullandı.

SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı programın gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese ve katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto İrem Derici Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Mauricio Lemos Mbwana Samatta İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SAÜ'den Dünya Arapça Günü dolayısıyla uluslararası online konferans | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 15:21:00. #1.15#
title