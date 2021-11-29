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SAÜ'de "Yüz Yüze" Sergisinin Açılışı Gerçekleştirildi

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SAÜ'de

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarından oluşan "Yüz Yüze" başlıklı jürili karma serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarından oluşan "Yüz Yüze" başlıklı jürili karma serginin açılışı gerçekleştirildi. 29 Kasım- 10 Aralık 2021 tarihleri arasında Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisinde izlenebilecek olan serginin açılışına Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahsin Turğay, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Aygin, öğrenciler ve Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin akademik ve idari elemanları katıldı.

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