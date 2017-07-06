Saü'de Yaka Kameralı Güvenlikler ile Yeni Dönem

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün güvenlik görevlileri için başlattığı yaka kameralı güvenlik görevlisi uygulaması hayata geçirildi.



Sakarya Üniversitesi'ne bağlı özel güvenlik ekiplerine yaka kameraları dağıtıldı. Özel Güvenlik Görevlileri, olası ani ve toplumsal olayların bastırılması ve fail yada faillerin daha rahat tespitinin sağlanması, yaşanan sorun ve şikayetlerin çözümlenmesi amacıyla güvenlik görevlileri yaka kamerası kullanmaya başladı. Okula giriş çıkışlarda güvelik görevlilerinin herhangi bir konuda vatandaşla diyaloğa geçtiği sırada çalıştıracağı özel yapı yaka kameraları, o andan itibaren tüm yaşananları saniye saniye kaydedecek. Caydırıcı bir özelliği bulunacak olan kameralar, olası bir anlaşmazlık durumunda, mahkemeler içinde delil niteliği taşıyabilecek.



SAÜ Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Güvenlik yaka kamerası ile üniversitemizde yeni bir dönem başlattık. Denetlemelerimiz daha şeffaf ve düzenli olacak. Yaptığımız kontroller denetlemeler ile ilgili iddialar ve şikayetler, bu yaka kameraları ile kayıt altına alınacak ve kanıt teşkil edecek. Özellikle şunu üzerine basa basa belirtmekte fayda var ki, özel hayatın gizliliği kesinlikle korunacak ve keyfi çekim asla yapılmayacaktır. Özel Güvenlik Görevlilerimiz, sürücü ya da kişiyle görüşmeye başlarken 'yapacağımız tüm görüşmeler bu kamerayla kayıt altına alınacaktır' uyarısında bulunacaklar. Özellikle alkollü sürücülerle ve bandrolsüz araçlarla kampüs alanına girmek isteyen sürücülerle çok tartışmalar yaşanmakta. Bu şekilde bu olumsuzlukların önüne geçilecektir. Elde edilecek görüntüler yasa gereği 6 aya kadar saklanacak" denildi.



Açıklamanın devamında ise, "170 derece görüş açısına sahip yaka kameraları, HD 720p ile 3 saat kesintisiz çekim yapabilmekte, yüzlerce fotoğraf çekebilmekte, uzaktan kumanda ile de çalışabilmekte, her türlü hava koşullarında hem gece hem gündüz kullanılabilmekte ve görüntüler full hd fotoğraf ve video olarak 32 GB'lık depolama alanına kaydedilebilmektedir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA