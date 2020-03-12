SAÜ'de "Virüsler ve Viral Enfeksiyonlar" konferansı Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yedirenk Topluluğu ve Hüma Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğiyle "Virüsler ve Viral Enfeksiyonlar" konulu konferans düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yedirenk Topluluğu ve Hüma Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğiyle "Virüsler ve Viral Enfeksiyonlar" konulu konferans düzenlendi.

SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yedi Renk Akademi kapsamında düzenlenen konferansa, SAÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Altındiş konuşmacı olarak katıldı.

Soğuk algınlığı, bronşit, grip, kızamık gibi birçok hastalığa yol açabilen virüslerin genel tanımını yapan Altındiş, virüslerin enfeksiyona sebep olan DNA veya RNA içeren mikroskobik etkenler olduğunu söyledi.

Virüslerin teknik olarak canlı yapılar olmadığını ifade eden Altındiş, şunları kaydetti:

"Fakat dış koşullarda varlıklarını bir süre devam ettirebilirler. Örneğin gündemimizde olan koronavirüs, dış koşullarda 2 ile 10 gün arasında uyku halinde varlığını sürdürebilir. Virüsler hücreyi parçalayıcı nitelikte çalışırlar. Hücreye girişten sonra kromozomla birlikte kendini kopyalar ve diğer hücrelere etki etmeye başlar. Unutmamak gerekir ki her virüs kolay bulaşır, yayılır fakat kolaylıkla da dezenfekte edilebilir. Virüslerden korunmak için, toplu ortamlardan uzak durmak, ellerimizi sık sık dezenfekte etmek, kolonya kullanmak, elimizi çok fazla yüzümüzle temas ettirmemek, telefonlarımızı temizlemek gibi tedbirler alınabilir. Virüsler aynı zamanda soğuğa karşı dayanıklıdır. Bugünlerde sıcak şeyler tüketmek yararlı bir yaklaşım olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA