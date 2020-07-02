SAÜ'de "Uluslararası İşgücü Piyasası e-Haritası" hazırlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SAÜ'de "Uluslararası İşgücü Piyasası e-Haritası" hazırlandı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezince (SESAM), "Uluslararası İşgücü Piyasası e-Haritası" hazırlandı.

SAÜ'de
02.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:14

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezince (SESAM), "Uluslararası İşgücü Piyasası e-Haritası" hazırlandı.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) "Dünya İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2020" raporu doğrultusunda, SAÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü yüksek lisans öğrencileri tarafından hazırlanan e-Harita'da, herhangi bir ülkenin iş gücü piyasası verileri görülebiliyor.

Dünya genelinde demografik, ekonomik ve iş gücü piyasaları hakkında bilgiler sunan e-Harita, dünya genelinde ülkelere ait nüfus, aktif nüfus, iş gücü, iş gücüne dahil olmayanlar, istihdam ve işsiz sayıları, istihdam ve işsizlik oranları, iş gücüne katılım oranı, kayıt dışı istihdam oranı, genç işsizlik oranı ve eksik istihdam oranı gibi verileri, toplam kadın ve erkek seviyesinde görüntülemeye izin veriyor.

Aynı zamanda ülkelerin başkenti, resmi dili, sloganı, gayrisafi yurt içi hasılası ve dünya içerisindeki sıralaması gibi bilgiler de sunan çalışmaya "sesam.sakarya.edu.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çağlar Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-Harita'nın, 187 ülkenin işsizlik, istihdam rakamlarını, kadın erkek istihdamlarının tamamının görülebileceği bir çalışma olduğunu belirtti.

Özdemir, ülkelerin iş gücü piyasasıyla ilgili bütün bilgilere derli toplu şekilde kolayca ulaşılabildiğini anlatarak, projeyle ülkenin uluslararası arenadaki konumuna ilişkin kamuoyunu aydınlatmayı ve araştırmacıların uluslararası verilere dayanarak hazırlanan bu projeden çalışmalarında istifade etmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı Haber
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi Haber
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı Haber
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı Haber
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit...
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi
Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı
Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Fatih Terim, Nagatomo'ya veda etti: Yolun açık olsun evlat
Fatih Terim, Nagatomo'ya veda etti: Yolun açık olsun evlat
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Buse Varol Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri
Spor Falcao Okan Buruk Cüneyt Çakır Hikmet Karaman Ivan Obradovic
Daha Fazla Temmuz Ankara Hakaret Ak Parti
Şu an buradasınız: SAÜ'de "Uluslararası İşgücü Piyasası e-Haritası" hazırlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 17:40:24. #1.14#
title