SAÜ'de Temsili Fotoğraflar Yüksek Lisans Sergisi
Haberler » Güncel » SAÜ'de Temsili Fotoğraflar Yüksek Lisans Sergisi - Haber

SAÜ'de Temsili Fotoğraflar Yüksek Lisans Sergisi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde (STMF) "Temsili Fotoğraflar Yüksek Lisans Sergisi" 20 Kasım'da açılacak.

14.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:34
SAÜ'de Temsili Fotoğraflar Yüksek Lisans Sergisi

(SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde (STMF) "Temsili Fotoğraflar Yüksek Lisans Sergisi" 20 Kasım'da açılacak.

STMF Tasarımı Ana Sanat Dalı yüksek lisans öğrencilerinin, 2018 ve 2019 bahar dönemlerindeki "Fotoğraf ve Temsil Sınırları" dersinde yaptıkları fotoğraf projelerinden oluşan serginin danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Suzan Orhan yapıyor.

Sergide, 12 öğrencinin projesi yer alıyor.

SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'nde 20 Kasım saat 15.00'de açılacak sergi, 29 Kasım'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et