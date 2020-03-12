SAÜ'de, Savunma Sanayindeki son gelişmeler konuşuldu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SAÜ'de, Savunma Sanayindeki son gelişmeler konuşuldu - Haber
Sakarya Üniversitesi, Türkiye, İhracat, Güncel

SAÜ'de, Savunma Sanayindeki son gelişmeler konuşuldu

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından 'Savunma Sanayisinde Gençler için Uçak ve Motor Tarafındaki Son Gelişmeler' konulu konferans düzenlendi.

12.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:41
SAÜ'de, Savunma Sanayindeki son gelişmeler konuşuldu

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından 'Savunma Sanayisinde Gençler için Uçak ve Motor Tarafındaki Son Gelişmeler' konulu konferans düzenlendi.


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa TUSAŞ TEI Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Kurulu Üyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Saim Dinç konuşmacı olarak katıldı. Türkiye'de savunma sanayisinde teknoloji ve ürün üretmeye, ihtiyaçları karşılamaya ve ihracat yapmaya yönelik çok önemli gelişmeler olduğuna değinen Prof. Dr. Osman Saim Dinç, savunma sanayisinde ne tür projeler yapıldığından, savunma sanayine bağlı şirketlerden, özel veya kamudaki şirketlerden ve savunma sanayisinin amacından bahsetti. Prof. Dr. Dinç "Savunma sanayisi, modern, özgün projeler ile ilgili program ve ürünleri geliştirmeyi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin elindeki silah alt yapısının modernizasyonunu sağlamayı amaçlar. Bu çerçevede sanayinin, teknolojinin geliştirilmesi ve yönlendirilmesi konusunda önemli görevi var. 2018 verilerine göre savunma sanayi alanında dünyada 1.8 trilyon dolar para harcandı. 650 milyar dolar ile ABD, 250 milyar dolar ile Çin, 68 milyar dolar ile Arabistan, 66 milyar dolar ile Hindistan bu alanda büyük yatırımlar yaptı. Türkiye 19 milyar dolar ile oldukça geride, fakat çalışmalarımız sürüyor, yükselmeye devam ediyoruz. Türkiye savunma sanayisi şirketleri 2018'de toplam 8 milyar dolar ciro ve 2 milyar dolar ihracat yaparken, bu şirketlerin 2019'da ise toplam 9 milyar dolar ciro ve 2,75 milyar dolar ihracat yapması belirlendi. 2023 yılında ise 27 Milyar dolar ciro ve 10 milyar dolar ihracat hedefliyoruz" dedi.


Savunma sanayisi alanında üretilen milli ürünlerden de örnekler veren Dinç, gençleri bu alanda nelerin beklediğinden bahsetti. Dinç, "Önce teknoloji geliştirirsiniz, sonra prototipler yapar, test edersiniz. Testlerden geçen ürünü de ticari hale getirip satarsınız. Bundan 5 yıl önce yerlilik oranı yüzde 20'lerde iken, bugün yerlilik oranı yüzde 65'e ulaştı. Hedefimiz yüzde 95'e ulaşmak" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi Haber
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı Haber
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı Haber
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste '14 gün kuralına' uymadı
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste "14 gün kuralına" uymadı
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT' cezası
RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT" cezası
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Hülya Avşar Acun Ilıcalı Fahrettin Koca
Spor Metin Oktay Berkay Şahin Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Hikmet Karaman
Daha Fazla Wuhan Futbol Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: SAÜ'de, Savunma Sanayindeki son gelişmeler konuşuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 13:26:48. #1.15#