SAÜ'de Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans programı açıldı

Sakarya Üniversitesi'nin (SAÜ) Manevi Danışmanlık ve Rehberlik ana bilim dalının kurulması ile Manevi Danışmanlık ve Rehberlik ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı açılması Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandı.

Sakarya Üniversitesi'nin (SAÜ) Manevi Danışmanlık ve Rehberlik ana bilim dalının kurulması ile Manevi Danışmanlık ve Rehberlik ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı açılması Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandı.

SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde İlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesinden öğretim üyelerinin katılımı ile disiplinlerarası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik ana bilim dalının kurulması ve Manevi Danışmanlık ve Rehberlik ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı açılması Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandı. Programın ana bilim dalı başkanlığını İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Meydan yürütecek. 2021 yılı güz döneminden itibaren öğrenci alınması planlanan program, Diyanet İşleri Başkanlığının hastaneler, Kredi Yurtlar Kurumu yurtları, ceza ve tutuk evleri, yaşlı bakım ve huzurevleri, yetimhane ve yetiştirme yurtları, dezavantajlı bireylere yönelik manevi destek hizmetleri ve aile rehberlik bürolarında görev alan, almak isteyenlerin ihtiyaç duydukları yeterlilikleri geliştirmeye yönelik eğitim verilecek. Programı Mesleki Yeterlilik Kurumunun Manevi Danışman 6. Seviye Ulusal Meslek Standardı'nda belirlenen yeterliliklere uygun diploma hakkı elde edecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Mesleğin gereklilikleri göz önünde bulundurularak ana bilim dalında İlahiyat Fakültesinden Din Eğitimi, Din Psikolojisi ve Din Sosyolojisi öğretim üyeleri, Eğitim Fakültesinden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Fen Edebiyat Fakültesinden Sosyal Hizmet ana bilim dalı öğretim üyeleri disiplinler arası bir anlayışla eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları yürütülecektir. Öğrenim sürecinde öğrenciler bireyin gelişim özelliklerini tanıma, dezavantajlı bireylere manevi hizmetleri yürütebilme, temel danışmanlık yöntem ve ilkelerini uygulayabilme, inancın kişilik bütünlüğüne katkısını geliştirmeye yönelik derslerin yanında teori ve uygulamayı birleştiren proje çalışması da gerçekleştireceklerdir. İki dönem şeklinde yapılandırılan program halihazırda söz konusu görevlerde çalışanlara da hitap etmesi için ikinci öğretim olarak planlanmıştır. Programa öğrenci alımı lisans mezuniyet puanına göre yapılacak olup kayıt için ALES puanı gerekmemektedir" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı