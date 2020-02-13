SAÜ'de "Kitle Fonlaması ve Sunduğu İmkanlar Çalıştayı"

13.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:02

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından "Kitle Fonlaması ve Sunduğu İmkanlar Çalıştayı" düzenlendi.



SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük senato salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, İslam dünyasında hem ekonomik olarak hem de finans piyasasına hakimiyet anlamında durumlarının çok iyi olmadığını belirterek, "Üzerimize düşen görevler var. Bu kuşatılmışlıktan, esas itibarıyla bu üretememekten nasıl kurtulabiliriz? Buna yoğunlaşmamız lazım." ifadesini kullandı.

Akademik olarak bilginin edinilip yayılması gerektiğini ifade eden Savaşan, "Diğer taraftan yeni bilgiler üretmeli ve bu bilgileri uygulamaya sokmalıyız. Kitlesel fonlama gibi İslami finans araçlarına ilişkin yasal düzenlemeler hızlı bir şekilde yapılıyor. Bizim bu alanda çalışan hocalarımızın da katkıyı ivedilikle vermesi, İslami finans araçlarının daha fazla yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İSEFAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Çalışır da merkezin amaçları ve hedeflerden bahsetti.

Kapanış panelinde finansal sistemin merkezinde olan güven unsuruna vurgu yapılarak, güven zedelenmesi probleminin aşılmasının sistemin gelişimi açısından elzem olduğu belirtildi.

Kaynak: AA