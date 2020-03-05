SAÜ'de, İdlib'de şehit düşen askerler için anma törenleri düzenlendi

05.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:53

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrenci toplulukları tarafından İdlib'de şehit düşen askerler için anma törenleri düzenlendi.



Bu kapsamda ilk program SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinde düzenlendi. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu, İdlib şehitleri için anma töreni düzenledi. Fakülte önünde gerçekleşen törende öğrenciler dev Türk bayrağı etrafında toplandı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim'den ayetler okundu. İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerlerin isimlerinin tek tek anıldığı törende öğrenciler, "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganını attılar. Anma töreninin devamında şiirler okundu, tören şehitlere ve askerlere dua edilmesi ile sona erdi.



SAÜ İlahiyat Fakültesinde Arapça Dil Kulübü, Dört Kapı, Enderun, Son Peygamber, Güzel İşler ve Keşf-i Kadim öğrenci toplulukları tarafından da İdlib şehitleri için hatim programı düzenlendi. İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen programda İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı ve Dr. Öğr Üyesi Abdullah Özcan birer konuşma yaptılar. Program, hatim okunması ve şehitlere dualar edilmesi ile devam etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA