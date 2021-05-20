SAÜ'de Hemşirelik Haftası sempozyumu düzenlendi
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SAÜ'de Hemşirelik Haftası sempozyumu düzenlendi

SAÜ'de Hemşirelik Haftası sempozyumu düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Sağlık

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "Hemşireler: Geleceğin Sağlık Hizmetleri Vizyonunda Lider Bir Ses" temalı sempozyum yapıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "Hemşireler: Geleceğin Sağlık Hizmetleri Vizyonunda Lider Bir Ses" temalı sempozyum yapıldı.

Hemşirelik Haftası kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen sempozyuma, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü de katıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Aygin, hemşireliğin insanlık tarihi kadar eski, temelinde insan sevgisi, şefkat bilgi ve beceriyle yoğrulmuş kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek hemşirelik mesleğinin günümüz teknolojilerinin ve tıp biliminin ilerlemesiyle çok önemli aşamalar kaydettiğini belirtti.

Programın ilk panelinde Prof. Dr. Nursan Çınar moderatörlüğünde "Geleceğin Sağlık Hizmetleri ve Hemşirelik" konuşuldu.

Programın ikinci panelindeyse Prof. Dr. Nurten Kaya "Peki Biz Bu Değişim ve Yenileşimin Neresindeyiz?" konusu üzerine değerlendirmeler yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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