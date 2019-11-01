SAÜ'de 'Günümüz Ailesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri' konuşuldu

01.11.2019 10:50

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezince (SASGEM) Sakarya Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Merkezi (SAÜKAM) ile birlikte düzenlenen konferansa Prof. Dr. Saffet Köse katıldı.



Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda yapılan konferansta 'Günümüz Ailesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri' konusu ele alındı. Konuşmasına Mehir Vakfı'nı tanıtarak başlayan Saffet Köse, "Evlenmek isteyen herkese kapımız açık" diyerek, nişanlı olup da evlenemeyen gençleri evlendirdiklerini ve bugüne kadar 28 bin gencin evliliğine vesile olduklarını söyledi. Bütün ilahi kitapların tamamında insanın en zayıf noktasının cinsel arzuları olduğunu ifade eden Köse, "Mesela Kur'an-ı Kerim Hz. Yusuf'u örnek veriyor. Peygamber olmasına rağmen Züleyha'nın hislerine cevap verecekti. Fakat Allah peygamberin davranışlarının insanlara delil olduğu için onu bu kötülükten koruyup engelledi. Yani 'Peygamber bile bu konuda zayıf düşebiliyorsa dikkat etmek gerekir' mesajı veriyor. Modern dünya bu cinsel hazzı serbestlik üzerine kuruyor. Fakat din bunu nikahla meşrulaştırıyor ve nikahsız birleşmeleri yasaklıyor. Aile hayatının sağlıklı, kalıcı, mutlu bir şekilde devam etmesi için Kur-an'ı Kerim üç kavram söylüyor: Rahmet, meveddet, sekinet. Aile içinde bireylerin birbirlerine olan olumlu davranışların hepsi ibadettir" dedi.



Köse, Georg Simmel'in 'insanlar hiçbir zaman hazlarını gayri meşru yollardan tatmin edemezler' sözünü hatırlatıp, hazların tatmin yolunun meşrutiyet olduğunu söyleyerek, "İnsan gayri meşru bir haz yaşadığı zaman yenisini düşünmeye başlar. Şeytan da bizi buna yönlendiriyor. Aile bir toplumun örgütlenme biçimidir, bütün problemler bunun üzerinden tanımlanır, problemler onun üzerinden analiz edilir" diye konuştu.



Prof. Dr. Saffet Köse, aile kurumu ve eşler arasındaki bağlılık konusunda ise, "Aileler kurulurken asıl olan şey gerçekten iyi niyetle evlenmek isteyip Allah'tan yardım dilemektir. Fakir ise Allah onu zenginleştirir. Bunun dünya kadar örneği var. 'Sen kocana cariye ol, o sana köle olsun' sözü vardır. Eşine öyle bir bağlan ki birbirinizi köle-cariye gibi hissedin. Aile dediğimiz şey fedakarlık üzerine kurulur. Muhabbetin olduğu yerde hak davası olmaz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA