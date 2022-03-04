SAÜ'de "Endüstriyel Otomasyon Laboratuvarı" kuruldu - Haberler

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SAÜ'de "Endüstriyel Otomasyon Laboratuvarı" kuruldu

AA, Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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SAÜ'de

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne "Endüstriyel Otomasyon Laboratuvarı" kuruldu.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne "Endüstriyel Otomasyon Laboratuvarı" kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric Türkiye Departman Müdürü Hiroshi Matsumura'nın desteği ve SAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığının katkıları ile kontrol ve otomasyon alanında hizmet vermek üzere kurulan laboratuvarda öğrenci-sanayi iş birliği ile gerçekleştirilecek yeni projelerin düzenlenmesi planlanıyor.

Mitsubishi Electric Türkiye Departman Müdürlerinden Önder Şenol, Departman Yardımcısı Maki Kimura ve Satış Destek Mühendisi Emrullah Uzun'un da katılımları ile açılışı gerçekleştirilen laboratuvarda, Mitsubishi Electric Türkiye Eğitim Takım Lideri Gözde Güçyeter ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğretim üye ve elemanları ile eğitim faaliyetlerine başlandı.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Mühendislik Fakültesi, Sakarya Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Haberler

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