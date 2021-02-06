SAÜ'de antikor testleri yapılacak
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SAÜ'de antikor testleri yapılacak

06.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:59
SAÜ'de antikor testleri yapılacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısına yönelik antikor testleri yapılacak.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısına yönelik antikor testleri yapılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Kovid-19 tanısına yönelik olarak antikor testleri uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Koldan alınan kan örneğinin üniversite laboratuvarında araştırılacağı aktarılan açıklamada, yapılacak "Covid-19 IgM ve Covid-19 IgG" test sonuçlarının, örnek alınmasından 2 saat sonra verileceği bildirildi.

Test sonuç raporunun, Mediko Sosyal Merkezinden biriminden basılı bir şekilde alınabileceği ifade edilen açıklamada, sonuçlara e-posta yoluyla da erişilebileceği kaydedildi.

Açıklamada, örnek alınma işlemlerinin SAÜ Esentepe Kampüsü Mediko-Sosyal Merkezinde yapılacağı, örnek alınma saatlerinin 09: 30-15: 30 arasında olacağı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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