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SAÜ'de "Afrika'ya Hoş Geldiniz: Afrika'yı Afrikalılardan Öğrenelim" etkinliği

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
SAÜ'de

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Afrokarya Öğrenci Topluluğunca "Afrika'ya Hoş Geldiniz: Afrika'yı Afrikalılardan Öğrenelim" etkinliği düzenlendi.

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Afrokarya Öğrenci Topluluğunca " Afrika'ya Hoş Geldiniz: Afrika'yı Afrikalılardan Öğrenelim" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Afrika kıtasının barındırdığı kültür hakkında bilgiler verildi, şarkılar söylendi, şiirler okundu.

Etkinliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Afrika ile tarih boyunca hep kardeş olduklarını, dayanışma içerisinde bulunduklarını belirterek, kültürel ve tarihsel bağların yeniden gündeme geldiği dönemde kendilerine Afrika'yı hatırlatan topluluk öğrencilerini tebrik etti.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da yaklaşık 110 ülkeden gelen öğrencilerin tamamının sadece üniversiteye değil, aslında şehre ve ülkeye de değer kattığını aktardı.

Afrokarya Akademik Başkanı Prof. Dr. Ali Arslan ise ülkeler arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Afrokarya Öğrenci Topluluğu Başkanı Hassan Abdallah da etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Afrika'daki kültürlerle alakalı çeşitli yemeklerin ikram edildiği etkinliğe, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve MÜSİAD Sakarya Şubesi Başkanı İsmail Filizfidanoğlu da katıldı.

SAÜ'de Afrika'ya Hoş Geldiniz: Afrika'yı Afrikalılardan Öğrenelim etkinliği

SAÜ'de Afrika'ya Hoş Geldiniz: Afrika'yı Afrikalılardan Öğrenelim etkinliği

SAÜ'de Afrika'ya Hoş Geldiniz: Afrika'yı Afrikalılardan Öğrenelim etkinliği

SAÜ'de Afrika'ya Hoş Geldiniz: Afrika'yı Afrikalılardan Öğrenelim etkinliği

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AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri

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