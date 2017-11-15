Saü'de "2. Uluslararası Türk Cezayir Konferansı" Başladı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Cezayir Souk Ahras Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen "2. Uluslararası Türk Cezayir Konferansı" başladı.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlayan ve 2 gün sürecek konferansın açılışına, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, SAÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Şan, İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkanı ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal, Souk Ahras Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rida Selatnia ile araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Konferansın açılışında konuşan Sakarya Valisi Balkanlıoğlu, SAÜ'nün özellikle Afrika ve Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler ile uluslararası üniversite olma kimliğini kazandığını söyledi.



Uluslararası öğrenciler ile Türk öğrencilerin kaynaşması adına yapılan projeler ve çalışmaların kendileri açısından sevindirici olduğunu belirten Balkanlıoğlu, "Bütün İslam alemi kardeşlik temelinde birlik ve beraberliğini sağlayabilse dünyanın süper gücü oluruz. İnşallah bu sayede hocalarımız, öğrencilerimiz bir araya gelir. Üniversiteden, gençlerden yayılan sinerji ile geleceğe umutla bakarız. İnşallah tekrar dünyanın en gür ve en güçlü sesi bizim sesimiz olur." diye konuştu.



Sakarya Üniversitesi Rektörü Elmas ise, ülkeler arasında eğitim alanında yapılan işbirliklerini önemsediklerini kaydetti.



İslam ülkeleri arasında farklılık olduğunun dile getirildiğini ve bu nedenle işbirliklerine çekinceyle bakıldığını ifade eden Elmas, şunları kaydetti:



"Müslüman olduğumuz halde hepimiz aynı hedefe maalesef gidemiyoruz. Ama eğitim alanında yapılan çalışmalar ve işbirlikleri bu farklılıkları da kolayca giderebilir. Bu yüzden bu konuya çok önem veriyoruz. İki ülke işbirliği yapacaksa, eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerinin açık ve şeffaf bir şekilde yapılması gerekiyor."