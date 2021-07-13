Saü'de 15 Temmuz Etkinlikleri
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Saü'de 15 Temmuz Etkinlikleri

Saü'de 15 Temmuz Etkinlikleri
Habermetre - Haberler | Toplum

Sakarya Üniversitesinde 15 Temmuz darbe girişiminin 5'üncü yılı dolayısıyla çeşitli programlar düzenlenecek.

Sakarya Üniversitesinde 15 Temmuz darbe girişiminin 5'üncü yılı dolayısıyla çeşitli programlar düzenlenecek.

SAÜ bünyesinde düzenlenecek etkinliklerin ilki Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut'un moderatörlüğünde "15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Milli Teknoloji Hamleleri" isimli canlı yayın programı olacak. Program SAÜ YouTube kanalında ( sakaryauni ) 15 Temmuz saat 21. 00'de yayınlanacak. Programa konuk olarak Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, Prof. Dr. İbrahim Özçelik ve Dr. Öğr. Üyesi Mahmud Tokur katılacak.

Hain darbe girişiminde şehit ve gazi olanlar için de Cuma günü hatim duası okunacak. Hatim duası Sakarya Üniversitesi Kampüs Camiinde Cuma namazının öncesinde yapılacak.

Etkinliklerin yanı sıra SAÜ bünyesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle afiş tasarım yarışması düzenlendi. 11 kez görüntülendi.

Kaynak: Habermetre

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