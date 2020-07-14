SAÜ'de 15 Temmuz'a özel canlı yayın Sakarya Üniversitesi canlı yayınında akademisyenler tarafından 15 Temmuz darbesinin dini, sosyolojik, tarihsel ve siyasal açıdan değerlendirilmesi yapılacak.

Sakarya Üniversitesi canlı yayınında akademisyenler tarafından 15 Temmuz darbesinin dini, sosyolojik, tarihsel ve siyasal açıdan değerlendirilmesi yapılacak.

SAÜ tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek canlı yayında darbe girişimi tüm yönleriyle ele alınacak. SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Alkan'ın moderatörlük yapacağı programa, SAÜ Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah İnce ve SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nebi Miş konuşmacı olarak katılacak. Programda 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, kalkışmanın sosyolojik, dini, tarihsel ve siyasal boyutları ele alınacak. Program 15 Temmuz 2020 Çarşamba akşamı saat 22.00'da Sakarya Üniversitesinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA