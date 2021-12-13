SAÜ Akademisyenleri ve Öğrencilerinden Arıza Tespit Cihazı

Sakarya Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri, elektrikli araçların arızalarını anında tespit edebilecek bir cihaz tasarladı. Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Serhat Soyhan, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde farklı mühendislik bölümlerinden öğrencilerin de aralarında bulunduğu 20 kişilik ekibiyle elektrikli araçların satış sonrası servis ihtiyacına yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında, KOSGEB desteğiyle yaklaşık 2 yılda "Motokont" adı verilen cihaz geliştirildi. Cihaz, elektrikli araçların arızalarını anında tespit etmeye imkan sağlıyor.

Yeni nesil araçların elektrikli veya hibrit olarak yaygınlaşmaya başladığını belirten Prof. Dr. Soyhan, "Motokont sayesinde, araçta meydana gelebilecek arızaları online olarak anında ve konum belirterek tespit etmek mümkün olacak. Bunu kullanabilecek kişileri de eğiterek istihdama da katkıda bulunmasını hedefliyoruz. Gelecekte karşılaşacağımız elektrikli araç teknolojisine bugünden hazır olmayı amaçlıyoruz. Bütün araçların ve modellerinin izlenebileceği cihaz geliştirdik. Bu hem teknolojik olarak bir ilk olacak hem de teknolojiyi ithal eden ülke durumundan çıkıp ihraç eden ülke pozisyonuna geçmeyi sağlayacak" dedi.

Üniversite-sanayi iş birliğinin önemli bir örneği olan ve birden fazla tekniği bünyesinde toplayan Motokont cihazının tasarımı da montajı da tamamen yerli. Yapay zeka kullanan ve arızayı online olarak tespit eden bu cihaz benzerlerine kıyasla önemli avantajlara sahip. Cihazın ihracatı için çalışmalar devam ediyor. 20 kez görüntülendi.

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