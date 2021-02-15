SAÜ Afrokarya Topluluğunca düzenlenen panelde Sudan ele alındı
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SAÜ Afrokarya Topluluğunca düzenlenen panelde Sudan ele alındı

15.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:28
SAÜ Afrokarya Topluluğunca düzenlenen panelde Sudan ele alındı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Afrika-Türk Kültür Öğrenci Topluluğu (Afrokarya) tarafından düzenlenen online panelde Sudan konuşuldu.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Afrika-Türk Kültür Öğrenci Topluluğu (Afrokarya) tarafından düzenlenen online panelde Sudan konuşuldu.

Topluluğun akademik başkanlığını yürüten Prof. Dr. Ali Arslan moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Doç. Dr. İrfan Neziroğlu, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan katıldı.

Sudanlı öğrencilerin de konuşmacı olarak yer aldığı panelde, büyükelçi Neziroğlu, Sakarya Üniversitesi ve öğrencilerinin faaliyetlerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Afrika ülkelerinin ele alınması konusunda öğrencilerin öncü çalışmalar yaptığına işaret eden Neziroğlu, Afrika'nın bir bütün olarak değil de ülke ülke incelemeye başlanmasının ileri bir adım olduğunu söyledi.

Afrika'nın genelinde olduğu gibi Sudan'da da Türkiye'nin çok sevildiğine değinen Neziroğlu, "Bu sevgiye layık olmaya çalışıyoruz. Takım çalışması yapmamız önemli. Burada birçok kuruluşumuz ve sivil toplum kuruluşumuz var. Burada örnek bir birlikteyiz içindeyiz ve el birliği ile çalışıyoruz. Bu konuda akademik ve bilimsel çalışmalar yapılması da önemli." ifadelerini kullandı.

TİHEK Başkanı Arslan ise hak ve hukuk bağlamında her türlü iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Rektör Savaşan da üniversitenin Afrokarya Topluluğu'nun yeni dönemde hızlı yol aldığını belirterek, misafir öğrencilerin üniversiteye değer kattığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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