New York kentinden yükselen Satürn ay ve Jüpiter'in görüntüsü NEW YORK - New York'ta Satürn, ay ve Jüpiter Manhattan üzerinde üçgen şeklinde birlikte yükseldi. Kaynak: AA