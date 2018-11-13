Sattıkları Evin Sahibinin Eşyalarını Çaldıkları İddiasıyla Gözaltına Alındılar (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Samsun'da Yusuf T.'nin yeni aldığı evdeki eşyalarının çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınan emlakçı kardeşler Gülşen Aslantürk ve Özgür Aslantürk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ev eşyalarını ikinci el olarak alan Irak uyruklu Ayad Badr Ali Al- Mar'a We'ye ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.