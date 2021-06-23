Sattığı ürünü teslim etmeyince 3 yıl 4 ayla cezalandırıldı
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Sattığı ürünü teslim etmeyince 3 yıl 4 ayla cezalandırıldı

Sattığı ürünü teslim etmeyince 3 yıl 4 ayla cezalandırıldı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, 2018'de sosyal medyadan 5 bin 500 TL'ye satışını yaptığı, 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracını teslim etmeyen Orhan Sarak, 'dolandırıcılık' suçundan yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis ve 4 bin 160 TL adli para cezasına çarptırıldı.

BOLU'da, 2018'de sosyal medyadan 5 bin 500 TL'ye satışını yaptığı, 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracını teslim etmeyen Orhan Sarak, 'dolandırıcılık' suçundan yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis ve 4 bin 160 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Orhan Sarak, sosyal medyadan 5 bin 500 liraya, 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracını ilana koydu. İlanı uygun bulan Şinasi E., Sarak ile görüşüp fiyatta anlaştı. Şinasi E., daha sonra 5 bin 500 TL'yi banka havalesiyle Sarak'a gönderdi ancak satın aldığı aracı teslim alamadı. Bunun üzerine Şinasi E., savcılığa giderek, şikayetçi oldu. Olayın ardından Sarak hakkında 'bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Orhan Sarak ve mağdur Şinasi E. ile taraf avukatları katıldı. Şinasi E., şikayetinin sürdüğünü belirterek, "Sosyal paylaşım sitesinde satılık ilanını gördüm. Orhan Sarak ile iletişime geçtim. 5 bin 500 lira karşılığında anlaşmaya vardıktan sonra parayı banka havalesi üzerinden gönderdim" dedi.'BENİMLE DALGA GEÇTİ'Şinasi E. de Orhan Sarak'ın kendisiyle dalga geçtiğini savunarak, "Sanık, parayı aldıktan sonra bana pat patımı göndermedi. Telefon konuşmalarımızda nakliye aracı bulamadığını, pat patımın yolda olduğunu söyleyip durdu. Son olarak bana, "Ben sana bir oyun oynadım ama bunu acil ihtiyacım olduğu için yaptım" diyerek, mesaj çekip benimle dalga geçti" diye konuştu.Orhan Sarak ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Orhan Sarak'ı 3 yıl 4 ay hapis ve 4 bin 160 TL adli para cezasına çarptırdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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Sattığı ürünü teslim etmeyince 3 yıl 4 ayla cezalandırıldı - Haberler
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