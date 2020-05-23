SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan Ramazan Bayramı mesajı
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SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan Ramazan Bayramı mesajı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan Ramazan Bayramı mesajı
23.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:59

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Altuğ mesajında, yaşanan salgın süreci nedeniyle Ramazan Bayramı'nı buruk bir şekilde karşıladıklarını belirtti.

Bayramların birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu ifade eden Altuğ, ramazan ayı ve bayram gibi özel zamanların verdiği huzura ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Manevi değere sahip bayram ortamlarının gelecek nesillere en güzel şekilde aktarılması gerektiğine işaret eden Altuğ, mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Ülke ve millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Maalesef içinde bulunduğumuz salgın süreci dolayısıyla bu bayramda evlerimizde olacağız. Büyüklerimizle sevdiklerimizle bayramlaşma heyecanını bu bayramda uzaktan yaşamak durumunda olacağız. Ancak alınan bu tedbirlerin önümüzdeki yıllardaki nice bayramlara sağlıklı bir şekilde ulaşmamız için gerekli olduğunu unutmamalıyız. Önemli olan bu zor dönemden sağlıkla çıkabilmemiz ve olumsuz süreci atlatabilmemiz."

Altuğ, başta SATSO üyeleri olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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