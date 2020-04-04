SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi değerlendirmesi - Ekonomi
Ekonomi

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi değerlendirmesi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamına alınan yeni talepleri değerlendirdi.

04.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 04.04.2020 22:06
SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi değerlendirmesi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamına alınan yeni talepleri değerlendirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı hayata geçirilen ve iş dünyasının süreçten etkilenmemesi için oluşturulan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nin, iş dünyasının taleplerine istinaden kapsamının genişlemeye devam ettiğini belirtti.

Sonuçlanan her taleple paketin işverenlere ve işçilere yönelik daha da fayda sağlayacak bir şekle büründüğünü aktaran Altuğ, paketin devreye girmesi ve üyelerinin talepleriyle şekillenmesinin sanayiciyle umut olduğunu kaydetti.

Paket kapsamına giren her yeni talep sayesinde iş dünyasının süreci daha kolay bir şekilde atlatabilmesine ve nefes almasına yardımcı olacağını dile getiren Altuğ, işçilerin çalışmaya, işverenlerin de sorunsuz bir şekilde üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

"Üretmeye devam edenlere katkı sağlayacak"

Salgın sorununa karşı mücadele verip tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetlerine devam eden birçok üreticinin olduğuna değinen Altuğ, şöyle devam etti:

"Özellikle sağlık ve gıda ağırlıklı sektörlerimiz halkımız için çalışmaya, üretmeye devam ediyorlar. 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' talebin inanılmaz arttığı bu dönemde üretime devam eden firmalarımıza da katkı sağlayacak şekildedir. Taleplerin hayata geçirilmesi ile canla başla çalışan üreticilerimizin üretime yoğunlaşması da amaçlanmaktadır."

Altuğ, sonuçlanan son taleplerle ihracat, istihdam ve otomotiv dünyasına ilişkin ciddi gelişmeler kaydedildiğini paylaştı.

İhracatın daha fazla zarar görmemesi için Kapıkule sınır kapısında salgına karşı yeni önlemler alındığı anımsatan Altuğ, kısa çalışma ödeneğinin kapsamlarının daha da genişletildiğini ve taşıt sahiplerinin bu zorlu süreçte araçlarını muayeneye hazırlaması çok zorlaşacağından muayene sürelerinin uzatıldığını aktardı.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi Ekonomi
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Ekonomi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Ekonomi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Honda ve General Motors'dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler Ekonomi
Honda ve General Motors'dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı Ekonomi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı
Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi
Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Ebru Polat Guido Senia Simge Sağın Şeyma Subaşı
Spor Sergen Yalçın Nihat Özdemir Hikmet Karaman Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Twitter Antalya Zonguldak
Şu an buradasınız: SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi değerlendirmesi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 22:53:19. #1.14#
title