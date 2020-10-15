SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan anız yakılmaması çağrısı
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SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan anız yakılmaması çağrısı

15.10.2020 12:55 | Son Güncelleme: 15.10.2020 12:55
SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan anız yakılmaması çağrısı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, tarımda hasadın bitmesiyle anız yakmanın yanlış bir uygulama olduğunu belirtti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, tarımda hasadın bitmesiyle anız yakmanın yanlış bir uygulama olduğunu belirtti.

Altuğ, yaptığı açıklamada, anız yakmanın çiftçiler tarafından çabuk, zahmetsiz ve masrafsız bir yöntem olarak görülmesi nedeniyle yasak olmasına rağmen devam ettiğini aktardı.

Bu uygulamanın toprağın verimini ciddi oranda düşürdüğünü ve uzun vadede daha büyük sorunlar oluşturduğuna işaret eden Altuğ, "1993 yılında yasaklanmasına rağmen toprağın en büyük düşmanı olan anız yakma çiftçiler, kısa sürede toprağı yeni ekime hazırlamak, hastalık ve zararlı böcekler ile mücadele etmek gibi düşünceler ile bu uygulamayı sürdürüyorlar. Ancak anız yakmanın çevreye, toprağa, hayvanlara ve daha birçok etmene pek çok zararı vardır. Maalesef günümüzde de devam eden anız yakma uygulaması ile geleceğimiz olan topraklarımız fakirleşiyor ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor." ifadelerini kullandı.

Altuğ, anızın toprağa kazandırıldığında ürünlerde daha az gübre kullanımı olacağına ve daha çok verim elde edilebileceğine değindi.

Anız yakmak yerine, anızlı toprağın da işlenebileceğini dile getiren Altuğ, vatandaşların ve çiftleri anız yakmamaları konusunda hassas davranması davet etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı müdürlüklerin anız yangınlarıyla mücadele ettiğini kaydeden Altuğ, toprakların gelecekleri ve devam eden nesillere bırakılacak miras olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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