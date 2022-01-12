SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan açıklama

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, BMC'nin Karasu'daki yatırımlarına ilişkin, "Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına belirtmek isterim ki o bölge bir devlet arazisidir, BMC de bu bölgede yatırımına devam etmezse bundan sonraki yatırımlar yine devlet kontrolünde sürecektir." ifadesini kullandı.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, önceki gün bir basın toplantısında BMC'nin Karasu'daki yatırımı ile ilgili soru üzerine bir açıklama yaptığını anımsattı.

Konuyla ilgili bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması ve yanlış anlaşılmaların olmaması adına açıklama yapmak istediğini belirten Altuğ, şunları kaydetti:

"Daha önceki toplantıda belirttiğim gibi BMC CEO'su Sayın Murat Yalçıntaş'ı ekim ayı meclis toplantımıza davet ettik. Kendisinden özellikle BMC'nin, Arifiye'deki yatırım kampüsündeki son durum ve Karasu'da yapılması planlanan yatırım ile ilgili bilgi talep ettik. Bizleri kırmadı. Konuyla ilgili açıklamada bulundu. Buna bağlı olarak, geçtiğimiz gün yapılan toplantıda gelen soru üzerine şahsımın yaptığı değerlendirmede, devlet tarafından münferit yatırım yeri olarak belirlenen bölgenin başka bir yatırımcıya verilip verilmeyeceği konusunda bir bilgiye sahip olmadığımı ancak başka bir yatırımcıya devredilebileceği konusunda fikrimi paylaştım. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına belirtmek isterim ki o bölge bir devlet arazisidir, BMC de bu bölgede yatırımına devam etmezse bundan sonraki yatırımlar yine devlet kontrolünde sürecektir. Konuşmamdaki ifadeleri, 'BMC devreder, devlet başkasına verebilir.' anlamında söylediğimi bir kez daha özellikle belirtmek isterim."

AA / Emre Ayvaz - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet