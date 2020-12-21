SATSO ve Ziraat Bankası arasında iş birliği protokolü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası arasında gerçekleşen "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansman Projesi" kapsamında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Ziraat Bankası Sakarya Şube Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası arasında gerçekleşen "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansman Projesi" kapsamında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Ziraat Bankası Sakarya Şube Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, projeyle SATSO üyelerine yönelik ticari alım satımlarda kolay finansman imkanı sağlayarak pandemi sürecinin olumsuzluklarını en aza indirip sürdürülebilir ve güvenilir ticarete katkı sunmak amaçlanıyor. Alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilerek tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirilmesi hedefleniyor.

Protokol töreninde konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ekonominin temel taşları olan üretim, sanayi, tarım ve ticaret unsurlarının devam etmesinin ciddi bir önem arz ettiğini kaydetti.

Bu zor süreçte ticarette güven havasının devam etmesi, özellikle üretici ve satıcı arasındaki ticaretin aksamamasının çok önemli olduğunu belirten Altuğ, "Projeyle sektör kısıtlaması olmadan iki tarafın da karşılıklı olarak kazanacağı bir sistem oluşturuldu. İşletmelerimiz zor bir süreçten geçiyor. Üyelerimizin taleplerini TOBB aracılığıyla ilgili kuruluşlara her zaman iletiyoruz. Bu dönemde Ziraat Bankası'nın üyelerimize sağlayacağı avantajlar, üyelerimizin ticari faaliyetlerini devam ettirmelerine katkı sağlayacaktır. Ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde en önemli nokta finansmana erişim ve güvendir. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyor, attığımız bu imzanın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası Sakarya Bölge Yöneticisi İbrahim Arslan da projenin ana amacınnı alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olup böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riskini sıfıra indirmek ve esnek vade ve taksit imkanlarıyladaha fazla satış yapabilme imkanı tanımak olduğunu dile getirerek, "Kart ile alıcı ve satıcı arasındaki ticari risk ortadan kalkmış oluyor ve alıcı para ödemeden satın alma yapıyor. Satıcı da ürünlerini güvenle pazarlayıp parasını bankadan tahsil edebiliyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz