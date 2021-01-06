SATSO ve Halkbank arasında işbirliği protokolü imzalandı
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SATSO ve Halkbank arasında işbirliği protokolü imzalandı

06.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:52
SATSO ve Halkbank arasında işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında imzalanan "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" kapsamında, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Halkbank Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında imzalanan "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" kapsamında, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Halkbank Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB ve Halkbank arasında gerçekleşen online protokol töreni ile eş zamanlı olarak SATSO hizmet binasında gerçekleşen imza törenine SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Halkbank Bölge Koordinatörü Okan Saraç, Adapazarı Şube Müdürü Fatih Uzan ve Erenler Şube Müdürü Jale Bayram katıldı.

Protokol kapsamında satıcı ile alıcı arasında ticari güvenin sağlanması ve tedarik zincirinin aksamadan işlemesi hedefleniyor.

Tüm SATSO üyelerinin yararlanabileceği anlaşmayla satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya ise 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sağlanabilecek.

Halkbank Paraf Ticari Kredi Kartı ile ticaret erbabının finansmana ulaşma sürecinde yaşadığı problemlerin sona ereceğine dikkat çeken Altuğ, tedarik zincirinin sürekliliğini sağlamanın önemine işaret etti.

Şehir olarak ticareti iyi bilen, uygulayan ve merkezinde yer alan bir il olduklarını vurgulayan Altuğ, "Sakarya'da ticaret uzun yıllar boyunca güven ortamı içerisinde sorunsuz devam etmiştir. İçinde bulunduğumuz bu zorlu salgın sürecinde de devam etmesi için elimizden gelen her imkanı oluşturmaya devam edeceğiz. Anlaşmanın tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

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