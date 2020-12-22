SATSO, SAİTEM öğrenci topluluğunu ağırladı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAİTEM) öğrenci topluluğunu ağırladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAİTEM) öğrenci topluluğunu ağırladı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette SAİTEM ekibi, Teknofest Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları Türkiye Birincisi "EVrim3 Sauto" aracını tanıttılar.

Tanıtımda, SAİTEM topluluğu tarafından üretilen ve SATSO'nun altın sponsor olduğu EVrim3 Sauto aracının çalışma prensibi, bünyesindeki teknolojileri, gelişme aşamaları hakkında bilgi verildi.

Altuğ, burada yaptığı konuşmada, üniversitele ve öğrencilerle gurur duyduklarını dile getirerek, Sakarya'nın daima üreten ve yeni teknolojiler ile gelişen bir şehir olduğuna vurgu yaptı.

Şehirdeki üniversitelerin çalışmalarının bu hususta ciddi katkıları olduğunun altını çizen Altuğ, "SAİTEM topluluğunu bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu ileri teknolojili projeler için tebrik ediyor ve şehrimiz adına teşekkür ediyoruz. Topluluğun var olan çalışmalarını güçlendirmesi ve yeni buluşlara imza atması için de Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası camiası olarak destek olmaya gayret ediyoruz. Sakarya'nın ve üniversitemizin böyle başarılı çalışmalarla gündeme gelmesi bizleri gururlandırıyor." ifadesini kulllandı.

Talip Kuriş de geliştirdikleri ileri teknolojiye sahip projeler için Sakarya Üniversitesi ve SAİTEM'i tebrik ederek, Sakarya'nın, otomotiv anlamında yüksek kapasite ve potansiyele sahip bir şehir oluğunu anlattı.

Rektör Fatih Savaşan ise şunları kaydetti:

"Üniversitemiz bünyesinde birçok topluluk ciddi çalışmalar yürüterek Sakarya Üniversitesi ismini çok iyi yerlerde temsil ediyorlar. SAİTEM gibi teknik topluluklar makine, malzeme, elektrik, otomasyon gibi birçok bilimin bir arada işlendiği projeler yürütüyorlar ve ortaya da nadide yeni ürünler çıkıyor. Bizler yarışmalardan alınan derecelerden övünç duyuyoruz. Ancak dereceleri de hiç önemsemeden ekibin çalışmalarının karşılığını almasına odaklanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek