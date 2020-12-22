SATSO, SAİTEM öğrenci topluluğunu ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

SATSO, SAİTEM öğrenci topluluğunu ağırladı

22.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:59
SATSO, SAİTEM öğrenci topluluğunu ağırladı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAİTEM) öğrenci topluluğunu ağırladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAİTEM) öğrenci topluluğunu ağırladı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette SAİTEM ekibi, Teknofest Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları Türkiye Birincisi "EVrim3 Sauto" aracını tanıttılar.

Tanıtımda, SAİTEM topluluğu tarafından üretilen ve SATSO'nun altın sponsor olduğu EVrim3 Sauto aracının çalışma prensibi, bünyesindeki teknolojileri, gelişme aşamaları hakkında bilgi verildi.

Altuğ, burada yaptığı konuşmada, üniversitele ve öğrencilerle gurur duyduklarını dile getirerek, Sakarya'nın daima üreten ve yeni teknolojiler ile gelişen bir şehir olduğuna vurgu yaptı.

Şehirdeki üniversitelerin çalışmalarının bu hususta ciddi katkıları olduğunun altını çizen Altuğ, "SAİTEM topluluğunu bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu ileri teknolojili projeler için tebrik ediyor ve şehrimiz adına teşekkür ediyoruz. Topluluğun var olan çalışmalarını güçlendirmesi ve yeni buluşlara imza atması için de Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası camiası olarak destek olmaya gayret ediyoruz. Sakarya'nın ve üniversitemizin böyle başarılı çalışmalarla gündeme gelmesi bizleri gururlandırıyor." ifadesini kulllandı.

Talip Kuriş de geliştirdikleri ileri teknolojiye sahip projeler için Sakarya Üniversitesi ve SAİTEM'i tebrik ederek, Sakarya'nın, otomotiv anlamında yüksek kapasite ve potansiyele sahip bir şehir oluğunu anlattı.

Rektör Fatih Savaşan ise şunları kaydetti:

"Üniversitemiz bünyesinde birçok topluluk ciddi çalışmalar yürüterek Sakarya Üniversitesi ismini çok iyi yerlerde temsil ediyorlar. SAİTEM gibi teknik topluluklar makine, malzeme, elektrik, otomasyon gibi birçok bilimin bir arada işlendiği projeler yürütüyorlar ve ortaya da nadide yeni ürünler çıkıyor. Bizler yarışmalardan alınan derecelerden övünç duyuyoruz. Ancak dereceleri de hiç önemsemeden ekibin çalışmalarının karşılığını almasına odaklanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Şevket Çoruh Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Çağdaş Atan Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Adana İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SATSO, SAİTEM öğrenci topluluğunu ağırladı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 17:20:53. #1.14#
title