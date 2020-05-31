SATSO'nun 103'üncü kuruluş yıl dönümü Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 103'üncü kuruluş yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 103'üncü kuruluş yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altuğ, mesajında, odalarının kurulduğu günden bu yana kentin iktisadi gelişim ve kalkınma sürecinin baş aktörlerinden biri olduğunu vurguladı.

Köklerinden aldıkları güç ve ilhamın yegane kılavuzları olduğunu ifade eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan bugüne dek ilimizin gelişmesi adına emeği geçen yönetim kurulu ve meclis başkanlarımıza, yönetim kurulu ve meclis üyelerimize, komite üyelerimize ve bunları oluşturan tüm üyelerimize teşekkür ediyor, minnetle anıyoruz. Bir Osmanlı kasabası olan Adapazarı'nda 13 kişinin bir araya gelerek önce ilk özel banka olan 'İslam Ticaret Bankası'nı kurmaları ve ardından da 1917 yılında Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası'nı kurmaları ile başlayan SATSO hizmet yolculuğu, bugün de 13 bine yakın üyesi, 34 meslek komitesi, 87 meclis üyesi, yönetim kurulu, komisyonları, kadın ve genç girişimciler kurulları, tecrübeli çalışan kadrosu ile Sakarya'yı ticaretin ana vatanı ve üretimin kalbi, turizmin incisi, tarımın rotası olarak inşa etmeye devam ediyor. SATSO ailesi olarak Şumnulu Hacı Mehmed Hilmi Bey başkanlığında kurulduğundan beri aynı hedefle hizmet ediyoruz. Sakarya sevdamız ortak noktamız oldu."

Altuğ, ekonominin yükünü sırtlanan, ekmeğini taştan çıkaran, üretmenin, istihdam etmenin sorumluluğunu bilen üyelerle büyüdüklerini, onlarla gurur duyduklarını vurgulayarak, "Gücümüzü arkamızdaki iş dünyamızdan alıyor, bu gücü ilimizin geleceğine katkı sunmak ve değer katmak için sarf ediyoruz. Birlik beraberlikle büyüyeceğimiz nice yıllarımız olsun.

Bu duygu ve düşüncelerle odamızın 103. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarken, bugüne kadar odamıza çeşitli kademelerde emek ve hizmet vermiş olan herkese tekrar teşekkür ediyor, hayatta olmayanları rahmetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA